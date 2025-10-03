Utforska Micro GPT($MICRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $MICRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Micro GPT($MICRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $MICRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Micro GPT ($MICRO) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Micro GPT($MICRO), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Micro GPT ($MICRO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Micro GPT($MICRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 655.24K $ 655.24K $ 655.24K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 655.24K $ 655.24K $ 655.24K Högsta någonsin: $ 0.054803 $ 0.054803 $ 0.054803 Lägsta någonsin: $ 0.00048273 $ 0.00048273 $ 0.00048273 Aktuellt pris: $ 0.00065379 $ 0.00065379 $ 0.00065379 Läs mer om priset på Micro GPT($MICRO) Köp $MICRO nu! Micro GPT ($MICRO) Information MicroGPT revolutionizes how developers work, offering contextual support at every stage of the software development process. From providing code completions and chat support within IDEs to explaining code and answering documentation queries on GitHub, MicroGPT enhances the entire development workflow. It enables developers to concentrate on adding value, fostering innovation, and experiencing greater job satisfaction. By utilizing MicroGPT, developers can dedicate more time to solving complex problems and collaborating effectively, while reducing the time spent on repetitive and routine tasks. This shift in focus is reflected in the feedback from users; developers utilizing MicroGPT report a satisfaction rate up to 75% higher than those who do not, and they are up to 55% more efficient in coding. This efficiency does not come at the cost of quality, leading to the delivery of superior software at a faster pace. MicroGPT stands out among AI coding assistants by integrating directly with top code editors such as Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, and Neovim. It is also uniquely integrated into GitHub, unlike its competitors. With its widespread adoption by millions of individual users and tens of thousands of business clients, MicroGPT has become the most popular AI developer tool globally, offering a significant competitive edge that developers specifically request. Officiell webbplats: https://www.microgpt.io/ Whitepaper: https://microgpt.gitbook.io/microgpt MicroGPT stands out among AI coding assistants by integrating directly with top code editors such as Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, and Neovim. It is also uniquely integrated into GitHub, unlike its competitors. With its widespread adoption by millions of individual users and tens of thousands of business clients, MicroGPT has become the most popular AI developer tool globally, offering a significant competitive edge that developers specifically request. Officiell webbplats: https://www.microgpt.io/ Whitepaper: https://microgpt.gitbook.io/microgpt Micro GPT ($MICRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Micro GPT ($MICRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $MICRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $MICRO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår $MICRO:s tokenomics, utforska $MICRO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för $MICRO Vill du veta vart $MICRO kan vara på väg? 