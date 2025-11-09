mfercoin Pris idag

Livepriset för mfercoin (MFER) idag är $ 0.00320421, med en förändring på 1.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MFER till USD är$ 0.00320421 per MFER.

mfercoin rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 3,204,633, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M MFER. Under de senaste 24 timmarna handlades MFER mellan $ 0.00320358 (lägsta) och $ 0.00339358 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.263597, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00280157.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MFER med -2.59% under den senaste timmen och -17.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

mfercoin (MFER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 3.20M$ 3.20M $ 3.20M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

