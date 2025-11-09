MexCrewn Pris idag

Livepriset för MexCrewn (MEXCREWN) idag är --, med en förändring på 25.43% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEXCREWN till USD är-- per MEXCREWN.

MexCrewn rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 84,545, med ett cirkulerande utbud på 100.00M MEXCREWN. Under de senaste 24 timmarna handlades MEXCREWN mellan $ 0 (lägsta) och $ 0.00114664 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.008046, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEXCREWN med -0.19% under den senaste timmen och -33.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MexCrewn (MEXCREWN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 84.55K$ 84.55K $ 84.55K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 84.55K$ 84.55K $ 84.55K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för MexCrewn är $ 84.55K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEXCREWN är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 84.55K.