Mewing Coin (MEWING) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Mewing Coin(MEWING), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 140.08K $ 140.08K $ 140.08K Totalt utbud: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerande utbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 140.08K $ 140.08K $ 140.08K Högsta någonsin: $ 0.01197018 $ 0.01197018 $ 0.01197018 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00014008 $ 0.00014008 $ 0.00014008 Läs mer om priset på Mewing Coin(MEWING) Mewing Coin (MEWING) Information Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term 'Mewing' is a play off of Mike Mew's name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it's a lifestyle. Mewing is the the practice of using proper tongue posture to improve facial beauty and fix malocclusion of the teeth. The term 'Mewing' is a play off of Mike Mew's name, the man credited for spreading the good knowledge of the tropic premise. The tropic premise consists of having teeth together, lips together, and tongue on the roof of the mouth. Only through the use of all three, one can rise up out the ashes of lonely inceldom and move closer to chadliness. $MEWING is more than a meme, it's a lifestyle. Officiell webbplats: https://www.mewingcoin.io/ Mewing Coin (MEWING) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Mewing Coin (MEWING) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MEWING-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MEWING-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn