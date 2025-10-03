Utforska Mettalex(MTLX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MTLX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Mettalex(MTLX) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MTLX-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marlknadsvärde: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M Totalt utbud: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Cirkulerande utbud $ 4.06M $ 4.06M $ 4.06M FDV (värdering efter full utspädning): $ 51.42M $ 51.42M $ 51.42M Högsta någonsin: $ 14.4 $ 14.4 $ 14.4 Lägsta någonsin: $ 0.04658621 $ 0.04658621 $ 0.04658621 Aktuellt pris: $ 1.29 $ 1.29 $ 1.29 Läs mer om priset på Mettalex(MTLX) Köp MTLX nu! Mettalex (MTLX) Information Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network. FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe. What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience. How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX. Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap Officiell webbplats: https://mettalex.ai/ Whitepaper: https://www.mettalex.ai/docs/mettalex-101 Mettalex (MTLX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Mettalex (MTLX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MTLX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MTLX-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.