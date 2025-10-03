Metropolis (METRO) Tokenomics
Metropolis (METRO) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Metropolis(METRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Metropolis (METRO) Information
Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula.
Metropolis (METRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Metropolis (METRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet METRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många METRO-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår METRO:s tokenomics, utforska METRO-tokens pris i realtid!
