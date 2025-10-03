Utforska Metropolis(METRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om METRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Metropolis(METRO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om METRO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Metropolis (METRO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Metropolis(METRO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 450.40K Totalt utbud: $ 100.00M Cirkulerande utbud $ 5.00M FDV (värdering efter full utspädning): $ 9.01M Högsta någonsin: $ 3.66 Lägsta någonsin: $ 0.06024 Aktuellt pris: $ 0.090079 Metropolis (METRO) Information Metropolis is a DLMM Decentralized Exchange (DEX) bringing Liquidity Book to Sonic. Trade with zero slippage and earn real yield with unlimited control as a DeFi Market Maker. The Liquidity Book feature allows to concentrate liquidity into single bins, which leads to more efficient and flexible liquidity provisioning and seamless trading experiences with zero slippage and low fees. To allow concentrated liquidity, the price curve is discretized into bins, which is similar to the tick concept in Uniswap V3. The main difference however, is that LB uses the constant sum price formula instead of the constant product formula. Officiell webbplats: https://metropolis.exchange/ Metropolis (METRO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Metropolis (METRO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet METRO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många METRO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.