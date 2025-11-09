Metronome Synth USD Pris idag

Livepriset för Metronome Synth USD (MSUSD) idag är $ 0.995265, med en förändring på 0.11% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSUSD till USD är$ 0.995265 per MSUSD.

Metronome Synth USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 18,982,637, med ett cirkulerande utbud på 19.07M MSUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades MSUSD mellan $ 0.99482 (lägsta) och $ 0.996755 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 3.43, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.427862.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSUSD med +0.02% under den senaste timmen och -0.22% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Metronome Synth USD (MSUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 18.98M$ 18.98M $ 18.98M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 18.98M$ 18.98M $ 18.98M Cirkulationsutbud 19.07M 19.07M 19.07M Totalt utbud 19,072,818.20755822 19,072,818.20755822 19,072,818.20755822

