Metronome Synth ETH Pris idag

Livepriset för Metronome Synth ETH (MSETH) idag är $ 3,373.68, med en förändring på 1.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSETH till USD är$ 3,373.68 per MSETH.

Metronome Synth ETH rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 32,519,036, med ett cirkulerande utbud på 9.64K MSETH. Under de senaste 24 timmarna handlades MSETH mellan $ 3,342.74 (lägsta) och $ 3,453.58 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4,925.56, medan det lägsta priset någonsin var $ 976.13.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSETH med +0.43% under den senaste timmen och -12.41% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Metronome Synth ETH (MSETH) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 32.52M$ 32.52M $ 32.52M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 32.52M$ 32.52M $ 32.52M Cirkulationsutbud 9.64K 9.64K 9.64K Totalt utbud 9,639.401944983223 9,639.401944983223 9,639.401944983223

Det aktuella börsvärdet för Metronome Synth ETH är $ 32.52M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MSETH är 9.64K, med ett totalt utbud på 9639.401944983223. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 32.52M.