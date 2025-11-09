Livepriset för Metavault Trade idag är 0.04343453 USD.MVX börsvärdet är 109,134 USD. Följ prisuppdateringar för MVX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Metavault Trade idag är 0.04343453 USD.MVX börsvärdet är 109,134 USD. Följ prisuppdateringar för MVX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Metavault Trade (MVX) idag är $ 0.04343453, med en förändring på 3.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MVX till USD är$ 0.04343453 per MVX.
Metavault Trade rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 109,134, med ett cirkulerande utbud på 2.51M MVX. Under de senaste 24 timmarna handlades MVX mellan $ 0.04171585 (lägsta) och $ 0.04503271 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.62, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00148601.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MVX med +0.19% under den senaste timmen och -7.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Metavault Trade (MVX) Marknadsinformation
$ 109.13K
$ 109.13K$ 109.13K
--
----
$ 173.74K
$ 173.74K$ 173.74K
2.51M
2.51M 2.51M
4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Metavault Trade är $ 109.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MVX är 2.51M, med ett totalt utbud på 4000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 173.74K.
Metavault Trade Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.04171585
$ 0.04171585$ 0.04171585
lägsta under 24-timmar
$ 0.04503271
$ 0.04503271$ 0.04503271
högsta under 24-timmar
$ 0.04171585
$ 0.04171585$ 0.04171585
$ 0.04503271
$ 0.04503271$ 0.04503271
$ 4.62
$ 4.62$ 4.62
$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601
+0.19%
-3.07%
-7.61%
-7.61%
Metavault Trade (MVX) Prishistorik USD
Under dagen var prisförändringen på Metavault Trade till USD $ -0.00137874715069376. Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Metavault Trade till USD $ -0.0081847246. Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Metavault Trade till USD $ -0.0127601050. Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Metavault Trade till USD $ -0.02571355932124533.
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.00137874715069376
-3.07%
30 dagar
$ -0.0081847246
-18.84%
60 dagar
$ -0.0127601050
-29.37%
90 dagar
$ -0.02571355932124533
-37.18%
Prisförutsägelse för Metavault Trade
Metavault Trade (MVX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MVX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Metavault Trade (MVX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Metavault Trade potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Metavault Trade kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MVX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Metavault Trade Price Prediction.
Vad är Metavault Trade (MVX)
Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.
Traders can use it in two ways:
Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.
Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:
Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.
Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.
All-in-one platform: spot and leverage trading.
Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.
Traders can use it in two ways:
Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.
Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:
Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.
Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.
All-in-one platform: spot and leverage trading.
Folk frågar också: Andra frågor om Metavault Trade
Hur mycket kommer 1 Metavault Trade att vara värd år 2030?
Om Metavault Trade skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Metavault Trade-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Metavault Trade idag?
Priset för Metavault Trade är idag $ 0.04343453. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Metavault Trade fortfarande en bra investering?
Metavault Trade förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i MVX, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Metavault Trade?
Metavault Trade till ett värde av -- handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Metavault Trade?
Livepriset för MVX uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Metavault Trade i den valuta du föredrar, besök MVX Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Metavault Trade?
Priset på MVX påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Kommer Metavault Trade-priset att stiga i år?
Metavault Trade priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Metavault Trade (MVX) för en mer djupgående analys.
