Livepriset för Metavault Trade (MVX) idag är $ 0.04343453, med en förändring på 3.08% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MVX till USD är$ 0.04343453 per MVX.

Metavault Trade rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 109,134, med ett cirkulerande utbud på 2.51M MVX. Under de senaste 24 timmarna handlades MVX mellan $ 0.04171585 (lägsta) och $ 0.04503271 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 4.62, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00148601.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MVX med +0.19% under den senaste timmen och -7.61% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Metavault Trade (MVX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 109.13K$ 109.13K $ 109.13K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 173.74K$ 173.74K $ 173.74K Cirkulationsutbud 2.51M 2.51M 2.51M Totalt utbud 4,000,000.0 4,000,000.0 4,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Metavault Trade är $ 109.13K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MVX är 2.51M, med ett totalt utbud på 4000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 173.74K.