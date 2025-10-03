Utforska MetaQ(METAQ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om METAQ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MetaQ(METAQ) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om METAQ-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

METAQ officiell webbplats METAQ tokenomics MetaQ (METAQ) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om MetaQ(METAQ), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Marlknadsvärde: $ 610.75K $ 610.75K $ 610.75K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 19.08M $ 19.08M $ 19.08M FDV (värdering efter full utspädning): $ 32.01M $ 32.01M $ 32.01M Högsta någonsin: $ 7.07 $ 7.07 $ 7.07 Lägsta någonsin: $ 0.00582109 $ 0.00582109 $ 0.00582109 Aktuellt pris: $ 0.03200543 $ 0.03200543 $ 0.03200543 Läs mer om priset på MetaQ(METAQ) Köp METAQ nu! MetaQ (METAQ) Information Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Our vision and strategy have two main goals. It is to first connect and expand the rewards of users who actively participate in the game, and the virtualized blockchain and NFT in real life. MetaPlanet's MetaQ platform is a decentralized network that serves as a hub that enables services in various industries by combining the virtual reality metaverse and blockchain technology centered on MetaPlanet's own mainnet, MetaQ. It plays a role in composing an ecosystem by allowing entertainment elements such as shopping and SNS to work in conjunction with the virtual economy. The goal of Metaplanet is to expand the network, starting with IP-based NFT games, and to maintain the active activities of various ecosystem members, including users, various companies, and developers. Games and NFTs use MetaQ's own mainnet, but for the convenience of users, the exchange has added a function to swap in its own wallet so that it can be traded with BSC. Based on the experience and know-how of consulting for the development optimization of large game companies, Metaplanet is developing NFT games professionally through specially customized blockchain mainnet technology. Officiell webbplats: https://www.metaplanet-nft.com/ MetaQ (METAQ) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MetaQ (METAQ) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet METAQ-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många METAQ-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår METAQ:s tokenomics, utforska METAQ-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för METAQ Vill du veta vart METAQ kan vara på väg? På METAQ sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se METAQ-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. 