Livepriset för Metaplex (MPLX) idag är $ 0.165297, med en förändring på 3.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MPLX till USD är$ 0.165297 per MPLX.

Metaplex rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 93,003,454, med ett cirkulerande utbud på 562.65M MPLX. Under de senaste 24 timmarna handlades MPLX mellan $ 0.164995 (lägsta) och $ 0.173835 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.896784, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.02528374.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MPLX med -0.53% under den senaste timmen och -25.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Metaplex (MPLX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 93.00M$ 93.00M $ 93.00M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 165.30M$ 165.30M $ 165.30M Cirkulationsutbud 562.65M 562.65M 562.65M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

