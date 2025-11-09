MetaMask USD Pris idag

Livepriset för MetaMask USD (MUSD) idag är $ 1.0, med en förändring på 0.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MUSD till USD är$ 1.0 per MUSD.

MetaMask USD rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 22,214,174, med ett cirkulerande utbud på 22.23M MUSD. Under de senaste 24 timmarna handlades MUSD mellan $ 0.996474 (lägsta) och $ 1.003 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.085, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.925488.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MUSD med +0.23% under den senaste timmen och +0.09% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MetaMask USD (MUSD) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 22.21M Volym (24H) -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 22.21M Cirkulationsutbud 22.23M Totalt utbud 22,228,802.500521

