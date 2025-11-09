Metamars Pris idag

Livepriset för Metamars (MARS) idag är $ 0.00539459, med en förändring på 0.22% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MARS till USD är$ 0.00539459 per MARS.

Metamars rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,222,104, med ett cirkulerande utbud på 226.53M MARS. Under de senaste 24 timmarna handlades MARS mellan $ 0.00493974 (lägsta) och $ 0.00545344 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.88, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00099781.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MARS med +6.36% under den senaste timmen och +12.81% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Metamars (MARS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Cirkulationsutbud 226.53M 226.53M 226.53M Totalt utbud 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Metamars är $ 1.22M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MARS är 226.53M, med ett totalt utbud på 260000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.40M.