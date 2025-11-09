MetalCore Pris (MCG)
Livepriset för MetalCore (MCG) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MCG till USD är-- per MCG.
MetalCore rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,851.36, med ett cirkulerande utbud på 408.85M MCG. Under de senaste 24 timmarna handlades MCG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02813719, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.
I kortsiktigt resultat, rörde sig MCG med -- under den senaste timmen och -4.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för MetalCore är $ 17.85K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MCG är 408.85M, med ett totalt utbud på 408852583.4296102. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.85K.
--
--
-4.47%
-4.47%
Under dagen var prisförändringen på MetalCore till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på MetalCore till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på MetalCore till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på MetalCore till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ 0
|--
|30 dagar
|$ 0
|-32.93%
|60 dagar
|$ 0
|-50.34%
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på MetalCore potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show’s Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game.
MetalCore’s innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore’s token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills.
MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.
|Tid (UTC+8)
|Typ
|Information
|11-08 07:05:00
|Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
|11-07 21:26:04
|Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
|11-07 01:12:41
|Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
|11-06 14:15:13
|Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
|11-06 11:42:30
|Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
|11-05 17:18:00
|Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
