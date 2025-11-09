MetalCore Pris idag

Livepriset för MetalCore (MCG) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MCG till USD är-- per MCG.

MetalCore rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 17,851.36, med ett cirkulerande utbud på 408.85M MCG. Under de senaste 24 timmarna handlades MCG mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02813719, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MCG med -- under den senaste timmen och -4.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MetalCore (MCG) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Cirkulationsutbud 408.85M 408.85M 408.85M Totalt utbud 408,852,583.4296102 408,852,583.4296102 408,852,583.4296102

Det aktuella börsvärdet för MetalCore är $ 17.85K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MCG är 408.85M, med ett totalt utbud på 408852583.4296102. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 17.85K.