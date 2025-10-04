Utforska MetAIverse(METAIVERSE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om METAIVERSE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MetAIverse(METAIVERSE) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om METAIVERSE-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MetAIverse (METAIVERSE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MetAIverse(METAIVERSE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde: $ 8.88K
Totalt utbud: $ 998.74M
Cirkulerande utbud $ 998.74M
FDV (värdering efter full utspädning): $ 8.88K
Högsta någonsin: $ 0.00266558
Lägsta någonsin: $ 0
Aktuellt pris: $ 0

MetAIverse (METAIVERSE) Information

Open Source AI Metaverse -- Simplified 3D AI Agent Creation
Effortlessly build and interact with 3D AI agents to shape the future of virtual worlds. The Future of 3D AI Agents. MetaAIVerse is an open-source 3D framework designed to make the deployment and operation of AI agents effortless. Our mission is to empower creators and innovators by making the creation and interaction with AI agents seamless and accessible.

Officiell webbplats: https://www.metaiverse.app/

MetAIverse (METAIVERSE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MetAIverse (METAIVERSE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet METAIVERSE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många METAIVERSE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.