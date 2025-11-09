Metacourt Pris idag

Livepriset för Metacourt (BLS) idag är --, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BLS till USD är-- per BLS.

Metacourt rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 46,760, med ett cirkulerande utbud på 254.63M BLS. Under de senaste 24 timmarna handlades BLS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02130219, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BLS med -- under den senaste timmen och -18.26% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Metacourt (BLS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 157.01K$ 157.01K $ 157.01K Cirkulationsutbud 254.63M 254.63M 254.63M Totalt utbud 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

Det aktuella börsvärdet för Metacourt är $ 46.76K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av BLS är 254.63M, med ett totalt utbud på 854998985.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 157.01K.