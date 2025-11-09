MetacadeMax Pris idag

Livepriset för MetacadeMax (METACADEMAX) idag är --, med en förändring på 1.61% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för METACADEMAX till USD är-- per METACADEMAX.

MetacadeMax rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 383,342, med ett cirkulerande utbud på 1.00B METACADEMAX. Under de senaste 24 timmarna handlades METACADEMAX mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0011174, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig METACADEMAX med +0.06% under den senaste timmen och -24.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MetacadeMax (METACADEMAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 383.34K$ 383.34K $ 383.34K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 383.34K$ 383.34K $ 383.34K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för MetacadeMax är $ 383.34K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av METACADEMAX är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 383.34K.