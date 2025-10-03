Utforska MetaBeat($BEAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $BEAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MetaBeat($BEAT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om $BEAT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om $BEAT $BEAT prisinformation $BEAT officiell webbplats $BEAT tokenomics $BEAT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / MetaBeat ($BEAT) / Tokenomik / MetaBeat ($BEAT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om MetaBeat($BEAT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD metabeat tokenomics Information om metabeat MetaBeat ($BEAT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MetaBeat($BEAT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 20.76K $ 20.76K $ 20.76K Totalt utbud: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Cirkulerande utbud $ 520.02M $ 520.02M $ 520.02M FDV (värdering efter full utspädning): $ 59.89K $ 59.89K $ 59.89K Högsta någonsin: $ 0.120976 $ 0.120976 $ 0.120976 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på MetaBeat($BEAT) Köp $BEAT nu! MetaBeat ($BEAT) Information What is MetaBeat: METABEAT is an incentivization community platform, created in South Korea, based on NFT music blockchain technology. On METABEAT, Creators/Artists and Fans grow as partners through engagements and rewards. MetaBeat has created a leading copyright bounded NFT platform that empowers the relationship between creators/artists and Fans. By creating their own social economy, Fans can now convert their Fan activities into something bigger than a hobby. MetaBeat platform services: MetaBeat consists of 4 essential services; Drops, Mingle, Shout Out, and Marketplace. Drops: Fans receive their share of the royalties generated from their IP ownerships. Through DROPS, fans have direct access to own a piece of music IP, amongst many other creative projects, from their favorite creators/artists through NFT auctions. Mingle: With MINGLE, fans can stake their $BEAT tokens without a direct purchase of NFT to support their artists and receive rewards. They increase their $BEAT tokens by participating in Mingles of their favorite artists and build their MINGLE portfolio. Whether it’s a big or small show of support, they can control how much they’d like to stake and when. Shout Out: With SHOUT OUT, fans will be getting tokenized rewards for what they’ve already been doing this entire time, fan activities. When they register their personal social media accounts into the MetaBeat platform, MetaBeat’s Shout_Out Bot will calculate their rewards based on engagement. Fans can also continue receiving $BEAT Tokens by participating in all the missions and challenges that will be launched within the platform. Marketplace: On MetaBeat’s MARKETPLACE, fans will be able to trade their already acquired MetaBeat NFTs with other users, giving them more opportunities to be a part of their favorite creator/artist’s NFTs. Also in the Marketplace, Fanart can become validated NFTs, which can then be sold and traded within the platform, using $BEAT. What is MetaBeat: METABEAT is an incentivization community platform, created in South Korea, based on NFT music blockchain technology. On METABEAT, Creators/Artists and Fans grow as partners through engagements and rewards. MetaBeat has created a leading copyright bounded NFT platform that empowers the relationship between creators/artists and Fans. By creating their own social economy, Fans can now convert their Fan activities into something bigger than a hobby. MetaBeat platform services: MetaBeat consists of 4 essential services; Drops, Mingle, Shout Out, and Marketplace. Drops: Fans receive their share of the royalties generated from their IP ownerships. Through DROPS, fans have direct access to own a piece of music IP, amongst many other creative projects, from their favorite creators/artists through NFT auctions. Mingle: With MINGLE, fans can stake their $BEAT tokens without a direct purchase of NFT to support their artists and receive rewards. They increase their $BEAT tokens by participating in Mingles of their favorite artists and build their MINGLE portfolio. Whether it’s a big or small show of support, they can control how much they’d like to stake and when. Shout Out: With SHOUT OUT, fans will be getting tokenized rewards for what they’ve already been doing this entire time, fan activities. When they register their personal social media accounts into the MetaBeat platform, MetaBeat’s Shout_Out Bot will calculate their rewards based on engagement. Fans can also continue receiving $BEAT Tokens by participating in all the missions and challenges that will be launched within the platform. Marketplace: On MetaBeat’s MARKETPLACE, fans will be able to trade their already acquired MetaBeat NFTs with other users, giving them more opportunities to be a part of their favorite creator/artist’s NFTs. Also in the Marketplace, Fanart can become validated NFTs, which can then be sold and traded within the platform, using $BEAT. Officiell webbplats: https://metabeat.foundation/ MetaBeat ($BEAT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MetaBeat ($BEAT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet $BEAT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många $BEAT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår $BEAT:s tokenomics, utforska $BEAT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för $BEAT Vill du veta vart $BEAT kan vara på väg? På $BEAT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se $BEAT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn