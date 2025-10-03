Utforska Meta USD(MUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Meta USD(MUSD) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MUSD-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om MUSD MUSD prisinformation MUSD whitepaper MUSD officiell webbplats MUSD tokenomics MUSD Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Meta USD (MUSD) / Tokenomik / Meta USD (MUSD) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Meta USD(MUSD), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD meta-usd tokenomics Information om meta-usd Meta USD (MUSD) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Meta USD(MUSD), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Totalt utbud: $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Cirkulerande utbud $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.17M $ 4.17M $ 4.17M Högsta någonsin: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.998325 $ 0.998325 $ 0.998325 Läs mer om priset på Meta USD(MUSD) Köp MUSD nu! Meta USD (MUSD) Information METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH. METASTABLE is a decentralized vault system deployed on the Sui network. The protocol enables users to deposit supported assets—bridged or native—and mint a stablecoin, mUSD, which is pegged to the US dollar. Users can utilize mUSD in AMMs, lending platforms, and other protocols while earning mPOINTS that may translate into future token rewards distributed via airdrops. Vaults also support lending out deposited assets for increased yield and capital efficiency. Unlike a strict 1:1 minting model, METASTABLE relies on oracle-based exchange rates (e.g., Pyth price feeds) to determine the exchange rate between deposited assets and mUSD. With oracle feeds in place, the protocol can adapt to different price sources and handle a wide array of assets seamlessly. Using asset's exact on-chain exchange rate enables slippageless trades between assets supported by the vault, as opposed to slippage-prone, AMM counterparts. Although METASTABLE currently focuses on USD-pegged stablecoins, its architecture has been designed modularly to allow extending the protocol with new meta coins. One could imagine a future where METASTABLE supports the creation of other meta coins, such as mBTC or mETH. Officiell webbplats: https://mstable.io/ Whitepaper: https://docs.mstable.io/ Meta USD (MUSD) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Meta USD (MUSD) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MUSD-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MUSD-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MUSD:s tokenomics, utforska MUSD-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MUSD Vill du veta vart MUSD kan vara på väg? På MUSD sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MUSD-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn