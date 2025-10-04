Utforska Meta Monopoly(MONOPOLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MONOPOLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Meta Monopoly(MONOPOLY) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MONOPOLY-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

MEXC Exchange / Kryptopris / Meta Monopoly (MONOPOLY) / Tokenomik / Meta Monopoly (MONOPOLY) Tokenomics Marlknadsvärde: $ 140.57K $ 140.57K $ 140.57K Totalt utbud: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerande utbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 140.57K $ 140.57K $ 140.57K Högsta någonsin: $ 0.04662281 $ 0.04662281 $ 0.04662281 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00014056 $ 0.00014056 $ 0.00014056 Läs mer om priset på Meta Monopoly(MONOPOLY) Köp MONOPOLY nu! Meta Monopoly (MONOPOLY) Information Meta Monopoly is a meme inspired project with real utility and a strong user base.Featuring the MMNFT (Meta Monopoly NFT) and a PvP (player vs player) game studio that allows users to play against each other and win real crypto.With MMNFT every character gets transformed into an animated video and posted all over our social channels such as TikTok, Instagram, and Twitter. The collection is exclusive and limited. Currently there is only 272 total supply. The originals were airdropped to the private presale buyers. Any future NFT will be airdropped as the smart contract is renounced and does not have a public mint function.Suite of PvP crypto games allows users connect their wallet, deposit crypto, and play each other in a fast paced, friendly style gameplay. Users will play with ETH on initial launch, then have the option to play with the $MONOPOLY token when live on market.Galaxy Run is our first game (launched on May 16, 2023) and as of writing this, there are currently 1,500+ users and over 200+ eth in transaction volume. We started to make mini animated meme-clips of each character and upload on the social media channels, starting with TikTok and Instagram, followed by now Twitter as well. The first few videos started going viral so we just kept doing it and it was a really funny cool thing and now this is what we do for every character, every week, on every social channel.We do believe that if a certain video gets more engagement - it raises the value of that specific MMNFT, and we never know which one it will be. Officiell webbplats: https://www.metamonopoly.org Whitepaper: https://whitepaper.metamonopoly.org Meta Monopoly (MONOPOLY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Meta Monopoly (MONOPOLY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MONOPOLY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MONOPOLY-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MONOPOLY:s tokenomics, utforska MONOPOLY-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MONOPOLY Vill du veta vart MONOPOLY kan vara på väg? På MONOPOLY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.