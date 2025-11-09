META FINANCIAL AI Pris idag

Livepriset för META FINANCIAL AI (MEFAI) idag är $ 0.00297325, med en förändring på 15.56% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEFAI till USD är$ 0.00297325 per MEFAI.

META FINANCIAL AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,724,541, med ett cirkulerande utbud på 580.09M MEFAI. Under de senaste 24 timmarna handlades MEFAI mellan $ 0.00291133 (lägsta) och $ 0.00354016 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02723048, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEFAI med -0.53% under den senaste timmen och -25.12% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Marknadsinformation

