Messiah Pris idag

Livepriset för Messiah (MSIA) idag är $ 0.076438, med en förändring på 1.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSIA till USD är$ 0.076438 per MSIA.

Messiah rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 943,062, med ett cirkulerande utbud på 12.35M MSIA. Under de senaste 24 timmarna handlades MSIA mellan $ 0.075185 (lägsta) och $ 0.077997 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.539528, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.054834.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSIA med +0.01% under den senaste timmen och -16.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Messiah (MSIA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 943.06K$ 943.06K $ 943.06K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 7.63M$ 7.63M $ 7.63M Cirkulationsutbud 12.35M 12.35M 12.35M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Messiah är $ 943.06K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MSIA är 12.35M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.63M.