Livepriset för Messiah idag är 0.076438 USD.MSIA börsvärdet är 943,062 USD. Följ prisuppdateringar för MSIA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MSIA

MSIA prisinformation

Vad är MSIA

MSIA whitepaper

MSIA officiell webbplats

MSIA tokenomics

MSIA Prisförutsägelse

Messiah Logotyp

Messiah Pris (MSIA)

Onoterad

1 MSIA-till-USD pris i realtid:

$0.076438
$0.076438$0.076438
-1.30%1D
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Messiah (MSIA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:18:31 (UTC+8)

Messiah Pris idag

Livepriset för Messiah (MSIA) idag är $ 0.076438, med en förändring på 1.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MSIA till USD är$ 0.076438 per MSIA.

Messiah rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 943,062, med ett cirkulerande utbud på 12.35M MSIA. Under de senaste 24 timmarna handlades MSIA mellan $ 0.075185 (lägsta) och $ 0.077997 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.539528, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.054834.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MSIA med +0.01% under den senaste timmen och -16.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Messiah (MSIA) Marknadsinformation

$ 943.06K
$ 943.06K$ 943.06K

--
----

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

12.35M
12.35M 12.35M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Messiah är $ 943.06K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MSIA är 12.35M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 7.63M.

Messiah Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.075185
$ 0.075185$ 0.075185
lägsta under 24-timmar
$ 0.077997
$ 0.077997$ 0.077997
högsta under 24-timmar

$ 0.075185
$ 0.075185$ 0.075185

$ 0.077997
$ 0.077997$ 0.077997

$ 0.539528
$ 0.539528$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834$ 0.054834

+0.01%

-1.35%

-16.72%

-16.72%

Messiah (MSIA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Messiah till USD $ -0.00105231203386605.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Messiah till USD $ -0.0383356061.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Messiah till USD $ -0.0506721107.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Messiah till USD $ -0.30726120521062995.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00105231203386605-1.35%
30 dagar$ -0.0383356061-50.15%
60 dagar$ -0.0506721107-66.29%
90 dagar$ -0.30726120521062995-80.07%

Prisförutsägelse för Messiah

Messiah (MSIA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MSIA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Messiah (MSIA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Messiah potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Messiah kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MSIA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Messiah Price Prediction.

Vad är Messiah (MSIA)

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Messiah (MSIA) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Messiah

Hur mycket kommer 1 Messiah att vara värd år 2030?
Om Messiah skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Messiah-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:18:31 (UTC+8)

Messiah (MSIA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Messiah

