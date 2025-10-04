Utforska Merry Christmusk(XMUSK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XMUSK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Merry Christmusk(XMUSK) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om XMUSK-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Merry Christmusk(XMUSK), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 22.69K $ 22.69K $ 22.69K Totalt utbud: $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M Cirkulerande utbud $ 998.99M $ 998.99M $ 998.99M FDV (värdering efter full utspädning): $ 22.69K $ 22.69K $ 22.69K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på Merry Christmusk(XMUSK) Köp XMUSK nu! Merry Christmusk (XMUSK) Information Merry Christmusk, Season 1: Millionaire Edition (2024). Join Elon’s xMusk community and celebrate your first Christmas as a millionaire! Buy xMusk (SOL), buy Merry Christmusk merch on Amazon and Walmart, and become a family member of the Merry Christmusk event - the official Christmas 2024 MEME. A special gift from Elon included! Ho Ho Hodl! Elon Musk as Santa’s ambassador? Yes, you heard that right! Every day this holiday season, he is donating an astounding one million dollars to support Trump’s voters and fans – because Merry Christmusk is not just about the token, but about a community that shares vision, enthusiasm, and belief in a brighter future. This season is the xMusk community’s first opportunity to experience holiday magic with the promise of change and the potential to become millionaires. Officiell webbplats: https://xmusk.wtf Merry Christmusk (XMUSK) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Merry Christmusk (XMUSK) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet XMUSK-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många XMUSK-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår XMUSK:s tokenomics, utforska XMUSK-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för XMUSK Vill du veta vart XMUSK kan vara på väg? På XMUSK sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se XMUSK-tokens prisförutsägelse nu! 