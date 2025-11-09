Memesis World Pris idag

Livepriset för Memesis World (MEMS) idag är $ 0.01133386, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEMS till USD är$ 0.01133386 per MEMS.

Memesis World rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 5,893,605, med ett cirkulerande utbud på 530.00M MEMS. Under de senaste 24 timmarna handlades MEMS mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01219792, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00798364.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEMS med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Memesis World (MEMS) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Cirkulationsutbud 530.00M 530.00M 530.00M Totalt utbud 999,999,777.848888 999,999,777.848888 999,999,777.848888

Det aktuella börsvärdet för Memesis World är $ 5.89M, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEMS är 530.00M, med ett totalt utbud på 999999777.848888. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 11.33M.