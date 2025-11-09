Memeputer Pris idag

Livepriset för Memeputer (MEMEPUTER) idag är --, med en förändring på 9.76% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEMEPUTER till USD är-- per MEMEPUTER.

Memeputer rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 662,328, med ett cirkulerande utbud på 835.64M MEMEPUTER. Under de senaste 24 timmarna handlades MEMEPUTER mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00386168, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEMEPUTER med -0.11% under den senaste timmen och -26.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Memeputer (MEMEPUTER) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 662.33K$ 662.33K $ 662.33K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 662.33K$ 662.33K $ 662.33K Cirkulationsutbud 835.64M 835.64M 835.64M Totalt utbud 835,641,285.7483447 835,641,285.7483447 835,641,285.7483447

Det aktuella börsvärdet för Memeputer är $ 662.33K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEMEPUTER är 835.64M, med ett totalt utbud på 835641285.7483447. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 662.33K.