MemeGames AI (MGAMES) Prisinformation (USD)

24 timmars prisändringsintervall: $ 0.00061696 $ 0.00061696 $ 0.00061696 lägsta under 24-timmar $ 0.00069277 $ 0.00069277 $ 0.00069277 högsta under 24-timmar lägsta under 24-timmar $ 0.00061696$ 0.00061696 $ 0.00061696 högsta under 24-timmar $ 0.00069277$ 0.00069277 $ 0.00069277 All Time High $ 0.00726063$ 0.00726063 $ 0.00726063 Lägsta pris $ 0.00048718$ 0.00048718 $ 0.00048718 Prisförändring (1H) -0.31% Prisändring (1D) +8.77% Prisändring (7D) -0.30% Prisändring (7D) -0.30%

MemeGames AI (MGAMES) priset i realtid är $0.00069059. Under de senaste 24 timmarna har MGAMES handlats mellan en lägsta nivå på $ 0.00061696 och en högsta nivå på $ 0.00069277, vilket visar på en aktiv marknadsvolatilitet. MGAMESs högsta pris genom tiderna är $ 0.00726063, medan det lägsta priset genom tiderna är $ 0.00048718.

När det gäller den kortsiktiga utvecklingen, har MGAMES förändrats med -0.31% under den senaste timmen, +8.77% under 24 timmar och -0.30% under de senaste 7 dagarna. Detta ger dig en snabb överblick över dess senaste prisutveckling och marknadsdynamik på MEXC.

MemeGames AI (MGAMES) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 691.21K$ 691.21K $ 691.21K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 691.21K$ 691.21K $ 691.21K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för MemeGames AI är $ 691.21K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MGAMES är 1.00B, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 691.21K.