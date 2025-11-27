Vad är SUPR

Memecoin Supercycle (SUPR) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Memecoin Supercycle(SUPR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.

Memecoin Supercycle (SUPR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Memecoin Supercycle(SUPR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 6.38K Totalt utbud: $ 999.54M Cirkulerande utbud $ 999.54M FDV (värdering efter full utspädning): $ 6.38K Högsta någonsin: $ 0.00449673 Lägsta någonsin: $ 0.0000060 Aktuellt pris: $ 0

Memecoin Supercycle (SUPR) Information Officiell webbplats: https://www.suprcycle.io/

Memecoin Supercycle (SUPR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Memecoin Supercycle (SUPR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet SUPR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många SUPR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår SUPR:s tokenomics, utforska SUPR-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för SUPR Vill du veta vart SUPR kan vara på väg? På SUPR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

