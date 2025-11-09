MemeClip Pris idag

Livepriset för MemeClip (MCLIP) idag är $ 0.00003088, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MCLIP till USD är$ 0.00003088 per MCLIP.

MemeClip rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 30,883, med ett cirkulerande utbud på 1.00B MCLIP. Under de senaste 24 timmarna handlades MCLIP mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01751258, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00000399.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MCLIP med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MemeClip (MCLIP) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 30.88K$ 30.88K $ 30.88K Cirkulationsutbud 1.00B 1.00B 1.00B Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

