Memebets (MBET) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Memebets(MBET), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 17.29K $ 17.29K $ 17.29K Totalt utbud: $ 991.34M $ 991.34M $ 991.34M Cirkulerande utbud $ 991.34M $ 991.34M $ 991.34M FDV (värdering efter full utspädning): $ 17.29K $ 17.29K $ 17.29K Högsta någonsin: $ 0.001123 $ 0.001123 $ 0.001123 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Memebets (MBET) Information $MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework. $MBET is the official token of Memebets.io, a decentralized peer-to-peer (P2P) price prediction game focused on memecoins. The platform allows users to place bets on the price movements of assets like $DOGE, $SHIB, and $PEPE in a fully on-chain environment. Smart contracts ensure transparent execution without intermediaries. A portion of game fees is allocated to buying back and burning $MBET, reducing overall supply over time. This deflationary model is designed to create long-term value while maintaining liquidity. Memebets offers a structured approach to speculative trading on memecoin price fluctuations within a decentralized framework. Officiell webbplats: https://www.memebets.io/ Memebets (MBET) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Memebets (MBET) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MBET-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MBET-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn