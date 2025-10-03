Meme Games WTF (WTF) Tokenomics
Meme Games WTF (WTF) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Meme Games WTF(WTF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Meme Games WTF (WTF) Information
Meme Games $WTF is redefining Web3 by merging the explosive power of meme culture with the sustainability of a dynamic gaming platform. We rapidly turn trending memes into fun, addictive games within 24–48 hours, creating a viral ecosystem where users play, earn, and engage. With token rewards, NFTs, leaderboards, and community submissions, $WTF builds a bridge between crypto, culture, and interactive entertainment like never before.
Meme Games WTF (WTF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Meme Games WTF (WTF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet WTF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många WTF-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår WTF:s tokenomics, utforska WTF-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för WTF
Vill du veta vart WTF kan vara på väg? På WTF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn