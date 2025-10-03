Meme Coin Millionaire ($RICH) Tokenomics
Meme Coin Millionaire ($RICH) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Meme Coin Millionaire($RICH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Meme Coin Millionaire ($RICH) Information
Meme Coin Millionaires will emerge—it's not just a trend, it's a lifestyle. Everyone dreams of wealth, and in the world of meme coins, that dream could become reality. But it’s more than just wanting to be rich; it’s about taking bold risks, seizing the right moment, and believing in the power of decentralized finance. The future belongs to those who dare to dive in. Are you ready to take the plunge and join the movement?
Meme Coin Millionaire ($RICH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Meme Coin Millionaire ($RICH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet $RICH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många $RICH-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår $RICH:s tokenomics, utforska $RICH-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för $RICH
Vill du veta vart $RICH kan vara på väg? På $RICH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn