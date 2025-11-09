Meme Alliance Pris idag

Livepriset för Meme Alliance (MMA) idag är $ 0.00187075, med en förändring på 3.23% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MMA till USD är$ 0.00187075 per MMA.

Meme Alliance rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 159,963, med ett cirkulerande utbud på 85.44M MMA. Under de senaste 24 timmarna handlades MMA mellan $ 0.00178733 (lägsta) och $ 0.00194126 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.073829, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0011163.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MMA med +2.71% under den senaste timmen och -18.15% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Meme Alliance (MMA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 159.96K$ 159.96K $ 159.96K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 187.22K$ 187.22K $ 187.22K Cirkulationsutbud 85.44M 85.44M 85.44M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Meme Alliance är $ 159.96K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MMA är 85.44M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 187.22K.