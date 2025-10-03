Utforska Melega(MARCO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MARCO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Melega(MARCO) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MARCO-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

melega tokenomics Information om melega Melega (MARCO) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Melega(MARCO), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Totalt utbud: $ 930.00M $ 930.00M $ 930.00M Cirkulerande utbud $ 729.77M $ 729.77M $ 729.77M FDV (värdering efter full utspädning): $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Högsta någonsin: $ 92.13 $ 92.13 $ 92.13 Lägsta någonsin: $ 0.00057388 $ 0.00057388 $ 0.00057388 Aktuellt pris: $ 0.00469467 $ 0.00469467 $ 0.00469467 Läs mer om priset på Melega(MARCO) Köp MARCO nu! Melega (MARCO) Information Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Melega (Marco) is the flagship utility token of melega.finance, the new AMM DEX on Binance Smart Chain (BSC) providing friendly trading and better project support. A total black design, an original name, a distinctive and recognizable logo are the symbol of a project that intends to differentiate itself from the other amm dex by focusing more on the promotion of new gems than on consolidated projects with always new and innovative services. Officiell webbplats: https://www.melegaswap.finance/marco-token Melega (MARCO) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Melega (MARCO) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MARCO-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MARCO-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MARCO:s tokenomics, utforska MARCO-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MARCO Vill du veta vart MARCO kan vara på väg? På MARCO sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MARCO-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn