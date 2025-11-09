Mei Solutions Pris idag

Livepriset för Mei Solutions (MEI) idag är $ 0.00150138, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEI till USD är$ 0.00150138 per MEI.

Mei Solutions rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,762.35, med ett cirkulerande utbud på 5.84M MEI. Under de senaste 24 timmarna handlades MEI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.643024, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mei Solutions (MEI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 8.76K$ 8.76K $ 8.76K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Cirkulationsutbud 5.84M 5.84M 5.84M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

