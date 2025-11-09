BörsDEX+
Livepriset för Mei Solutions idag är 0.00150138 USD.MEI börsvärdet är 8,762.35 USD. Följ prisuppdateringar för MEI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MEI

MEI prisinformation

Vad är MEI

MEI officiell webbplats

MEI tokenomics

MEI Prisförutsägelse

Mei Solutions Logotyp

Mei Solutions Pris (MEI)

Onoterad

$0.00150138
0.00%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare.
Mei Solutions (MEI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:14:51 (UTC+8)

Mei Solutions Pris idag

Livepriset för Mei Solutions (MEI) idag är $ 0.00150138, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEI till USD är$ 0.00150138 per MEI.

Mei Solutions rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 8,762.35, med ett cirkulerande utbud på 5.84M MEI. Under de senaste 24 timmarna handlades MEI mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.643024, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEI med -- under den senaste timmen och 0.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Mei Solutions (MEI) Marknadsinformation

$ 8.76K
--
$ 1.50M
5.84M
1,000,000,000.0
Det aktuella börsvärdet för Mei Solutions är $ 8.76K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MEI är 5.84M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.50M.

Mei Solutions Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0
$ 0.643024
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Mei Solutions (MEI) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Mei Solutions till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Mei Solutions till USD $ -0.0009366455.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Mei Solutions till USD $ +0.0029184028.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Mei Solutions till USD $ -0.020467110961073377.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0009366455-62.38%
60 dagar$ +0.0029184028+194.38%
90 dagar$ -0.020467110961073377-93.16%

Prisförutsägelse för Mei Solutions

Mei Solutions (MEI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MEI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Mei Solutions (MEI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Mei Solutions potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Mei Solutions kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MEI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Mei Solutions Price Prediction.

Vad är Mei Solutions (MEI)

Mei Solutions ($MEI) is a versatile utility token at the heart of an expansive ecosystem designed to enhance user experiences across multiple platforms. Central to this ecosystem is the ability to use $MEI tokens for purchasing Mei cosmetic products, where users are incentivized with special rewards and exclusive offers, fostering a loyal and engaged customer base. By integrating $MEI into everyday transactions, Mei Solutions not only adds value to the cosmetic purchasing process but also creates a robust rewards system that benefits all participants.

Beyond the cosmetics sector, the Mei Solutions ecosystem extends into the realms of K-pop and an influencer engagement platform. Users on this platform can earn $MEI tokens as rewards for their active participation, which can then be used to buy Mei products or traded on exchanges, offering flexibility and tangible benefits. Additionally, within the prop trading platform, $MEI tokens can be utilized to pay for course fees, trading fees, and other related costs, providing a seamless and efficient payment solution. This comprehensive integration of $MEI across various industries not only enhances its utility but also drives its adoption and value, establishing Mei Solutions as a cornerstone in the digital economy.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Mei Solutions (MEI) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Mei Solutions

Hur mycket kommer 1 Mei Solutions att vara värd år 2030?
Om Mei Solutions skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Mei Solutions-priser och förväntad avkastning.
Mei Solutions (MEI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Mei Solutions

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.