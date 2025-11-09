Medical Intelligence Pris idag

Livepriset för Medical Intelligence (MEDI) idag är $ 0.01688308, med en förändring på 12.65% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEDI till USD är$ 0.01688308 per MEDI.

Medical Intelligence rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 1,687,036, med ett cirkulerande utbud på 100.00M MEDI. Under de senaste 24 timmarna handlades MEDI mellan $ 0.01679424 (lägsta) och $ 0.01963935 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.267655, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.01679424.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEDI med -0.10% under den senaste timmen och -59.55% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Medical Intelligence (MEDI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

