Media Network (MEDIA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Media Network(MEDIA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik.

Marlknadsvärde: $ 136.97K
Totalt utbud: $ 869.34K
Cirkulerande utbud $ 250.00K
FDV (värdering efter full utspädning): $ 476.28K
Högsta någonsin: $ 312.25
Lägsta någonsin: $ 0.135377
Aktuellt pris: $ 0.547859

Media Network (MEDIA) Information

Media Network is a new protocol that bypasses traditional CDN providers' centralized approach for a self-governed and open source solution where everyone can participate. Media Network creates a distributed bandwidth market that enables service providers such as media platforms to hire resources from the network and dynamically come and go as the demand for last-mile data delivery shifts. It allows anyone to organically serve content without introducing any trust assumptions or pre-authentication requirements. Participants earn MEDIA rewards for their bandwidth contributions, a fixed supply SPL token minted on Solana's Blockchain.

Officiell webbplats: https://media.network/

Media Network (MEDIA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Media Network (MEDIA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud: Det maximala antalet MEDIA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud: Taket för hur många MEDIA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.