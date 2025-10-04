Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomics
Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomics och prisanalys
Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Mechazilla for Scale(MECHAZILLA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.
Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Information
MECHAZILLA is a token on the Solana blockchain, driven by its community and Elon's fantasies.
Backed by Elon Musk and the Doge team, let’s make the government efficient again!
- 0% TAX ~ No fees applied to buying, selling, or transferring Mechazilla!
- Contract Renounced ~ Mechazilla owner has given up control over it. By the people. For the people.
- LP Burned ~ Liquidity Provider (LP) tokens permanently removed from circulation.
Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $Mechazilla is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power,
Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i Mechazilla for Scale (MECHAZILLA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet MECHAZILLA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många MECHAZILLA-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Nu när du förstår MECHAZILLA:s tokenomics, utforska MECHAZILLA-tokens pris i realtid!
Prisförutsägelse för MECHAZILLA
Vill du veta vart MECHAZILLA kan vara på väg? På MECHAZILLA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn