MechaOs Pris idag

Livepriset för MechaOs (MECHA) idag är --, med en förändring på 0.53% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MECHA till USD är-- per MECHA.

MechaOs rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 95,622, med ett cirkulerande utbud på 100.00M MECHA. Under de senaste 24 timmarna handlades MECHA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.01286063, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MECHA med +0.24% under den senaste timmen och -37.89% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MechaOs (MECHA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 95.62K$ 95.62K $ 95.62K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 95.62K$ 95.62K $ 95.62K Cirkulationsutbud 100.00M 100.00M 100.00M Totalt utbud 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för MechaOs är $ 95.62K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MECHA är 100.00M, med ett totalt utbud på 100000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 95.62K.