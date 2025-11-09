ME GUSTA Pris idag

Livepriset för ME GUSTA (MEGUSTA) idag är $ 0.00005091, med en förändring på 2.82% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MEGUSTA till USD är$ 0.00005091 per MEGUSTA.

ME GUSTA rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 50,793, med ett cirkulerande utbud på 997.68M MEGUSTA. Under de senaste 24 timmarna handlades MEGUSTA mellan $ 0.00005045 (lägsta) och $ 0.00005324 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00066165, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00004951.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MEGUSTA med 0.00% under den senaste timmen och -24.35% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

ME GUSTA (MEGUSTA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 50.79K$ 50.79K $ 50.79K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 50.79K$ 50.79K $ 50.79K Cirkulationsutbud 997.68M 997.68M 997.68M Totalt utbud 997,681,917.632939 997,681,917.632939 997,681,917.632939

