Utforska Maza(MZC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MZC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Maza(MZC) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MZC-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om MZC MZC prisinformation MZC officiell webbplats MZC tokenomics MZC Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / Maza (MZC) / Tokenomik / Maza (MZC) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Maza(MZC), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD maza tokenomics Information om maza Maza (MZC) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Maza(MZC), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Totalt utbud: $ 2.42B $ 2.42B $ 2.42B Cirkulerande utbud $ 2.36B $ 2.36B $ 2.36B FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.91M $ 2.91M $ 2.91M Högsta någonsin: $ 0.0834 $ 0.0834 $ 0.0834 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00120442 $ 0.00120442 $ 0.00120442 Läs mer om priset på Maza(MZC) Köp MZC nu! Maza (MZC) Information Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Maza is the official reserve currency of the Oglala Lakota Nation of North and South Dakota. Lakota Nation is a "a semi-autonomous North American Indian reservation in South Dakota", which have been seeking recognition as a fully independent nation since the 1970s. Maza was developed by Payu Harris, a native American activist, web developer, and digital currency trader to shine light on the Oglala Lakota Nation quest for sovereignty. Maza is a fork of Zetacoin and was launched on 7 February 2014. Officiell webbplats: http://www.mazacoin.org/ Maza (MZC) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Maza (MZC) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MZC-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MZC-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MZC:s tokenomics, utforska MZC-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MZC Vill du veta vart MZC kan vara på väg? På MZC sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MZC-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn