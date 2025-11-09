BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Maya World idag är 0 USD.MAYA börsvärdet är 353,468 USD. Följ prisuppdateringar för MAYA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Maya World idag är 0 USD.MAYA börsvärdet är 353,468 USD. Följ prisuppdateringar för MAYA till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om MAYA

MAYA prisinformation

Vad är MAYA

MAYA officiell webbplats

MAYA tokenomics

MAYA Prisförutsägelse

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Maya World Logotyp

Maya World Pris (MAYA)

Onoterad

1 MAYA-till-USD pris i realtid:

$0.00037603
$0.00037603$0.00037603
-17.30%1D
mexc
Denna token-data kommer från tredjepart. MEXC fungerar endast som en informationsinsamlare. Utforska andra listade tokens på MEXC Spot-marknaden!
USD
Maya World (MAYA) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:34:38 (UTC+8)

Maya World Pris idag

Livepriset för Maya World (MAYA) idag är --, med en förändring på 17.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAYA till USD är-- per MAYA.

Maya World rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 353,468, med ett cirkulerande utbud på 939.99M MAYA. Under de senaste 24 timmarna handlades MAYA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAYA med -0.55% under den senaste timmen och +0.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Maya World (MAYA) Marknadsinformation

$ 353.47K
$ 353.47K$ 353.47K

--
----

$ 376.03K
$ 376.03K$ 376.03K

939.99M
939.99M 939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Maya World är $ 353.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MAYA är 939.99M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 376.03K.

Maya World Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
lägsta under 24-timmar
$ 0
$ 0$ 0
högsta under 24-timmar

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.55%

-17.36%

+0.59%

+0.59%

Maya World (MAYA) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på Maya World till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Maya World till USD $ 0.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Maya World till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Maya World till USD $ 0.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0-17.36%
30 dagar$ 0+136.55%
60 dagar$ 0+37.23%
90 dagar$ 0--

Prisförutsägelse för Maya World

Maya World (MAYA) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för MAYA $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Maya World (MAYA) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Maya World potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Maya World kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för MAYA prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Maya World Price Prediction.

Vad är Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

MEXC är den ledande kryptovalutabörsen som över 10 miljoner användare världen över känner förtroende för. Den är känd som börsen med det bredaste urvalet av tokens, de snabbaste listningarna och de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Gå med i MEXC nu för att uppleva likviditet på toppnivå och de mest konkurrenskraftiga avgifterna på marknaden!

Maya World (MAYA) resurs

Officiell webbplats

Folk frågar också: Andra frågor om Maya World

Hur mycket kommer 1 Maya World att vara värd år 2030?
Om Maya World skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Maya World-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 10:34:38 (UTC+8)

Maya World (MAYA) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om Maya World

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2942
$0.2942$0.2942

+47.10%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1648
$0.1648$0.1648

+229.60%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020270
$0.0020270$0.0020270

+189.57%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1648
$0.1648$0.1648

+229.60%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00004473
$0.00004473$0.00004473

+127.05%

Zyphora

Zyphora

ZYPH

$0.0000016038
$0.0000016038$0.0000016038

+119.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001859
$0.000000001859$0.000000001859

+67.32%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.