Maya World Pris idag

Livepriset för Maya World (MAYA) idag är --, med en förändring på 17.36% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAYA till USD är-- per MAYA.

Maya World rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 353,468, med ett cirkulerande utbud på 939.99M MAYA. Under de senaste 24 timmarna handlades MAYA mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAYA med -0.55% under den senaste timmen och +0.59% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Maya World (MAYA) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 353.47K$ 353.47K $ 353.47K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 376.03K$ 376.03K $ 376.03K Cirkulationsutbud 939.99M 939.99M 939.99M Totalt utbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Det aktuella börsvärdet för Maya World är $ 353.47K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MAYA är 939.99M, med ett totalt utbud på 1000000000.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 376.03K.