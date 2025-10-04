Maximize AI (MAXI) Tokenomics

Maximize AI (MAXI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Maximize AI(MAXI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-04 01:29:06 (UTC+8)
Maximize AI (MAXI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Maximize AI(MAXI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

$ 433.45K
Totalt utbud:
Cirkulerande utbud
FDV (värdering efter full utspädning):
Högsta någonsin:
Lägsta någonsin:
Aktuellt pris:
Maximize AI (MAXI) Information

Maximize AI focuses on simplifying access to a variety of AI-based tools. We are building a centralized platform that incorporates the TAO Bittensor Subnet to empower developers and content creators. The platform works by integrating various AI frameworks and API libraries in one place.

Key Features ✅ Multi-Model Integration: Integrates diverse AI models to effectively handle a wide range of tasks.

✅ Context-Aware Model Selection: The system automatically selects the most appropriate AI model based on the input type, complexity, and objective of a task.

✅ Flexible Architecture: Designed to be customizable for specific business needs and scalable across various use cases.

✅ Cross-Model Collaboration: Enables different AI models to work together and share information to improve the final results.

Officiell webbplats:
https://maximizeai.org/

Maximize AI (MAXI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Maximize AI (MAXI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MAXI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MAXI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MAXI:s tokenomics, utforska MAXI-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för MAXI

Vill du veta vart MAXI kan vara på väg? På MAXI sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

