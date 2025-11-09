maxBTC Pris idag

Livepriset för maxBTC (MAXBTC) idag är $ 102,549, med en förändring på 0.93% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAXBTC till USD är$ 102,549 per MAXBTC.

maxBTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 205,097, med ett cirkulerande utbud på 2.00 MAXBTC. Under de senaste 24 timmarna handlades MAXBTC mellan $ 102,517 (lägsta) och $ 103,518 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 172,696, medan det lägsta priset någonsin var $ 42,866.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAXBTC med +0.00% under den senaste timmen och -7.28% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

maxBTC (MAXBTC) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 205.10K$ 205.10K $ 205.10K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 205.10K$ 205.10K $ 205.10K Cirkulationsutbud 2.00 2.00 2.00 Totalt utbud 2.0 2.0 2.0

Det aktuella börsvärdet för maxBTC är $ 205.10K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av MAXBTC är 2.00, med ett totalt utbud på 2.0. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 205.10K.