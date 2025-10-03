Utforska MATT(MATT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MATT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MATT(MATT) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MATT-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om MATT MATT prisinformation MATT officiell webbplats MATT tokenomics MATT Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / MATT (MATT) / Tokenomik / MATT (MATT) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om MATT(MATT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD matt tokenomics Information om matt MATT (MATT) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MATT(MATT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 94.43K $ 94.43K $ 94.43K Totalt utbud: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Cirkulerande utbud $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (värdering efter full utspädning): $ 94.43K $ 94.43K $ 94.43K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på MATT(MATT) Köp MATT nu! MATT (MATT) Information MATT is the artistic digital token used to celebrate the internet meme culture impact made by none other than Matt Furie himself. Boy's Club since '06, Matt Furie is the mastermind behind the most popular internet memes created from his characters Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and even Spike. $MATT is the artistic digital token Used to celebrate artistic creativity, and cultural impact made by internet memes! Recognize the Furie Join the community that recognizes and celebrates Matt Furie's contributions to internet meme culture. MATT is the artistic digital token used to celebrate the internet meme culture impact made by none other than Matt Furie himself. Boy's Club since '06, Matt Furie is the mastermind behind the most popular internet memes created from his characters Pepe, Brett, Andy, Landwolf, and even Spike. $MATT is the artistic digital token Used to celebrate artistic creativity, and cultural impact made by internet memes! Recognize the Furie Join the community that recognizes and celebrates Matt Furie's contributions to internet meme culture. Officiell webbplats: https://www.mattcoineth.net/ MATT (MATT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MATT (MATT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MATT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MATT-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MATT:s tokenomics, utforska MATT-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MATT Vill du veta vart MATT kan vara på väg? På MATT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MATT-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn