Matr1x Pris idag

Livepriset för Matr1x (MAX) idag är $ 0.00352663, med en förändring på 1.14% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MAX till USD är$ 0.00352663 per MAX.

Matr1x rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 558,257, med ett cirkulerande utbud på 158.30M MAX. Under de senaste 24 timmarna handlades MAX mellan $ 0.00350173 (lägsta) och $ 0.00373809 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.474276, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0034548.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MAX med -0.01% under den senaste timmen och -48.90% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Matr1x (MAX) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 558.26K$ 558.26K $ 558.26K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.82M$ 2.82M $ 2.82M Cirkulationsutbud 158.30M 158.30M 158.30M Totalt utbud 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

