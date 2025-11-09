Matchy Pris idag

Livepriset för Matchy ($MATCHY) idag är $ 0.00007814, med en förändring på 6.30% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för $MATCHY till USD är$ 0.00007814 per $MATCHY.

Matchy rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 78,141, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M $MATCHY. Under de senaste 24 timmarna handlades $MATCHY mellan $ 0.00006941 (lägsta) och $ 0.00007797 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00077215, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00006081.

I kortsiktigt resultat, rörde sig $MATCHY med +12.59% under den senaste timmen och -21.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Matchy ($MATCHY) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 78.14K$ 78.14K $ 78.14K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 78.14K$ 78.14K $ 78.14K Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,997,307.060396 999,997,307.060396 999,997,307.060396

