Massa Bridged BTC Pris idag

Livepriset för Massa Bridged BTC (WBTC.E) idag är $ 102,249, med en förändring på 0.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WBTC.E till USD är$ 102,249 per WBTC.E.

Massa Bridged BTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,570, med ett cirkulerande utbud på 0.20 WBTC.E. Under de senaste 24 timmarna handlades WBTC.E mellan $ 101,750 (lägsta) och $ 104,323 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 212,430, medan det lägsta priset någonsin var $ 95,551.

I kortsiktigt resultat, rörde sig WBTC.E med -1.15% under den senaste timmen och -7.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 20.57K$ 20.57K $ 20.57K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 20.57K$ 20.57K $ 20.57K Cirkulationsutbud 0.20 0.20 0.20 Totalt utbud 0.2 0.2 0.2

Det aktuella börsvärdet för Massa Bridged BTC är $ 20.57K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WBTC.E är 0.20, med ett totalt utbud på 0.2. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.57K.