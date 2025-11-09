Massa Bridged BTC Pris (WBTC.E)
Livepriset för Massa Bridged BTC (WBTC.E) idag är $ 102,249, med en förändring på 0.46% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för WBTC.E till USD är$ 102,249 per WBTC.E.
Massa Bridged BTC rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 20,570, med ett cirkulerande utbud på 0.20 WBTC.E. Under de senaste 24 timmarna handlades WBTC.E mellan $ 101,750 (lägsta) och $ 104,323 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 212,430, medan det lägsta priset någonsin var $ 95,551.
I kortsiktigt resultat, rörde sig WBTC.E med -1.15% under den senaste timmen och -7.70% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.
Det aktuella börsvärdet för Massa Bridged BTC är $ 20.57K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av WBTC.E är 0.20, med ett totalt utbud på 0.2. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 20.57K.
-1.15%
-0.46%
-7.70%
-7.70%
Under dagen var prisförändringen på Massa Bridged BTC till USD $ -472.6731025115.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på Massa Bridged BTC till USD $ -16,185.7406277000.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på Massa Bridged BTC till USD $ 0.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på Massa Bridged BTC till USD $ 0.
|Period
|Ändra (USD)
|Ändra (%)
|Idag
|$ -472.6731025115
|-0.46%
|30 dagar
|$ -16,185.7406277000
|-15.82%
|60 dagar
|$ 0
|--
|90 dagar
|$ 0
|--
År 2040 skulle priset på Massa Bridged BTC potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
Bridged BTC on Massa is a wrapped representation of Bitcoin issued through a secure bridging mechanism to the Massa blockchain. Its purpose is to enable BTC holders to access decentralized finance applications and trading on Massa without leaving the ecosystem. Each bridged token is backed 1:1 with Bitcoin, ensuring verifiable collateralization. The token functions as a stable, trust-minimized gateway for Bitcoin liquidity, expanding its utility into Massa’s decentralized environment for swaps, liquidity provision, and other DeFi use cases.
