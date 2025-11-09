Marvin The Robot Pris idag

Livepriset för Marvin The Robot (MARVIN) idag är $ 0.00446662, med en förändring på 1.64% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MARVIN till USD är$ 0.00446662 per MARVIN.

Marvin The Robot rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 35,497, med ett cirkulerande utbud på 7.95M MARVIN. Under de senaste 24 timmarna handlades MARVIN mellan $ 0.00446662 (lägsta) och $ 0.00457194 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.00637845, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.00415233.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MARVIN med -- under den senaste timmen och -10.18% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

Marvin The Robot (MARVIN) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 35.50K$ 35.50K $ 35.50K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 42.31K$ 42.31K $ 42.31K Cirkulationsutbud 7.95M 7.95M 7.95M Totalt utbud 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

