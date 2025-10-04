Utforska Marutaro(MARU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MARU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska Marutaro(MARU) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MARU-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Marutaro (MARU) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om Marutaro(MARU), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD marutaro tokenomics Information om marutaro Marutaro (MARU) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Marutaro(MARU), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 216.39K $ 216.39K $ 216.39K Totalt utbud: $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Cirkulerande utbud $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (värdering efter full utspädning): $ 216.39K $ 216.39K $ 216.39K Högsta någonsin: $ 0.00334656 $ 0.00334656 $ 0.00334656 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00051437 $ 0.00051437 $ 0.00051437 Läs mer om priset på Marutaro(MARU) Köp MARU nu! Marutaro (MARU) Information Marutaro is one of the most beloved and famous Shiba Inu dogs on the internet, known for his cheerful demeanor, photogenic appearance, and massive social media presence. He hails from Japan and gained fame primarily through Twitter and Instagram, where his owner regularly shares adorable photos and videos of him in various settings and costumes. With millions of followers, Marutaro has become a symbol of the Shiba Inu breed's charm and the internet's fascination with wholesome, meme-worthy animal content. Officiell webbplats: https://marueth.xyz/ Marutaro (MARU) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i Marutaro (MARU) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MARU-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MARU-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MARU:s tokenomics, utforska MARU-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MARU Vill du veta vart MARU kan vara på väg? På MARU sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MARU-tokens prisförutsägelse nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn