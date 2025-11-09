MarsMi Pris idag

Livepriset för MarsMi (MARSMI) idag är $ 0.063075, med en förändring på 4.05% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för MARSMI till USD är$ 0.063075 per MARSMI.

MarsMi rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 63,074,020, med ett cirkulerande utbud på 1000.00M MARSMI. Under de senaste 24 timmarna handlades MARSMI mellan $ 0.063061 (lägsta) och $ 0.065846 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.187525, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.059503.

I kortsiktigt resultat, rörde sig MARSMI med -0.03% under den senaste timmen och -29.36% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

MarsMi (MARSMI) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 63.07M$ 63.07M $ 63.07M Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 63.07M$ 63.07M $ 63.07M Cirkulationsutbud 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totalt utbud 999,999,992.295692 999,999,992.295692 999,999,992.295692

